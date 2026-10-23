Goncalo Ramos in gruppo, Amorim e i tifosi del Milan esultano: ci sarà a Udine!

Goncalo Ramos è ufficialmente recuperato, l’attaccante portoghese si è allenato con il resto del gruppo. Buone notizie per Amorim

Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria per i colori rossoneri. Goncalo Ramos ha smaltito il fastidio accusato nei giorni scorsi e questo pomeriggio è tornato a calpestare il terreno di gioco, allenandosi regolarmente con il resto del gruppo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Il centravanti portoghese, pilastro fondamentale nello scacchiere tattico, aveva tenuto in apprensione lo staff tecnico e i tifosi in seguito a un risentimento muscolare. Tuttavia, gli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto nella giornata di ieri hanno fugato ogni dubbio, escludendo fortunatamente qualsiasi tipo di lesione al polpaccio.

Udinese-Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Può esultare così il tecnico Rúben Amorim, che ritrova una pedina di primissimo piano in vista del delicato impegno di campionato. L’attaccante sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica contro l’Udinese, un match cruciale in cui il Milan cercherà conferme importanti. La sua presenza garantisce peso specifico all’attacco e regala nuove certezze all’allenatore in vista del fischio d’inizio. Una notizia che restituisce entusiasmo all’ambiente e blinda le ambizioni della squadra.