Maignan, che combini? Gesto inqualificabile e senza senso per il capitano del Milan

Maignan gesto davvero difficile da spiegare e da perdonare! Così rischia di condizionare il cammino del Milan, non solo una partita…

La partita giocata ieri sera dal Milan in Europa League contro il Bournemouth è stata fortemente condizionata da un episodio difficile da spiegare. Al 27′ il portiere francese, mentre stava per partire la palla dal corner, ha messo le mani sul volto di Adams, un gesto che non è sfuggito al direttore di gara che è prontamente intervenuto espellendo il capitano rossonero e assegnando il calcio di rigore ai padroni di casa.

Il secondo penalty, il primo era arrivato per un tocco di mano di De Winter ed era stato realizzato da Kluivert, mentre il secondo, valido per il 2-0 lo ha segnato Tavernier. Dunque la squadra di Amorim si è trovata a giocare in trasferta, per oltre un’ora di gioco in 11vs10 sotto 2-0.

Una condizione a dir poco complessa in cui la squadra si è ritrovata per colpa del proprio capitano. Un gesto inqualificabile e senza alcun senso logico, che un calciatore della sua esperienza non può permettersi. Non solo perché così si va a compromettere una partita, ma anche perché si rischia di mettere in difficoltà il Milan nel cammino in Europa League. Attualmente sono 3 punti in 3 partite e l’8° posto che vuol dire ottavi di finale dista 4 punti.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Inoltre giocare in 11vs10 per circa un’ora vuol dire spendere energie preziose e questo potrebbe essere un fattore che rischia di incidere anche in vista del campionato, dove il Diavolo è atteso a Udine. La squadra di Runjaic è sicuramente in difficoltà ma sicuramente dal punto di vista fisico è sempre un osso duro.