MN24 – Loftus Cheek fuori al 45′ per infortunio, botta al ginocchio per l’inglese: gli aggiornamenti sulle condizioni

Loftus Cheek ha lasciato il campo al termine del primo tempo di Bournemouth Milan non solo per motivi tecnici, l’inglese ha preso una botta al ginocchio

Una serata nefasta per il Milan in Europa League. La squadra di Ruben Amorim è uscita sconfitta per 3-0 sul campo del Bournemouth avendo giocato per circa un’ora di gioco in 11 vs 10 per via dell’espulsione di Mike Maignan.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews24.com, Ruben Loftus-Cheek è uscito a fine primo tempo, lasciando il posto ad Adrien Rabiot, per una botta al ginocchio. Dunque non si sarebbe trattato di una semplice scelta tecnica, ma di una problematica fisica per il centrocampista inglese.

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Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per l’ex Chelsea, è però da considerare in dubbio per Udinese-Milan, ottava giornata di campionato in programma domenica alle ore 20:45. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

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