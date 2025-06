Milan Primavera, Federico Guidi saluta: chi al suo posto? Prende corpo uno scenario preciso. Ecco quale

Milan Primavera, Federico Guidi ha lasciato ieri ufficialmente il club rossonero: per la sostituzione prende corpo la soluzione interna

Il Milan Primavera si trova a un bivio importante con l’addio ufficiale di Federico Guidi dal ruolo di allenatore, avvenuto nella giornata di ieri. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Luca Bendoni, apre un nuovo capitolo per la formazione giovanile rossonera, che ora è alla ricerca di una guida tecnica capace di proseguire il percorso di crescita dei giovani talenti. L’ombra del successore si allunga e il nome di Giovanni Renna, attuale tecnico del Milan U17, emerge con forza come il principale candidato per assumere la guida della Primavera.

L’uscita di scena di Guidi, sebbene inaspettata per alcuni, potrebbe rappresentare una svolta strategica per il Milan, che punta a ottimizzare la transizione dei propri talenti dalle categorie giovanili alla prima squadra. Il lavoro svolto da Guidi è stato apprezzabile, con un’attenzione particolare allo sviluppo individuale dei calciatori e un percorso che ha visto la Primavera competere a livelli significativi. Tuttavia, il ciclo naturale di un allenatore, unito alle dinamiche interne di un club ambizioso come il Milan, può portare a decisioni di questo tipo, volte a infondere nuova linfa e prospettive diverse.

Giovanni Renna, dal canto suo, rappresenta una soluzione interna che incarna la continuità e la profonda conoscenza del settore giovanile rossonero. La sua esperienza alla guida del Milan U17 lo ha visto protagonista di un percorso di successo e valorizzazione dei giovani, dimostrando capacità tattiche e, soprattutto, una spiccata attitudine nel lavorare con le giovani promesse. La sua eventuale promozione alla Primavera sarebbe un segnale chiaro da parte del club: credere nei propri tecnici e promuovere le risorse interne che hanno già dimostrato il loro valore sul campo.

La scelta di Renna, se confermata, porterebbe con sé diversi vantaggi strategici. Innanzitutto, la sua profonda conoscenza delle future leve della Primavera, avendole già allenate nelle categorie inferiori, permetterebbe un adattamento rapido e una fluidità nel passaggio da un gruppo all’altro. Questo potrebbe tradursi in una minore fase di assestamento per la squadra e un immediato focus sugli obiettivi stagionali. Inoltre, la sua filosofia di gioco, orientata allo sviluppo del talento individuale e al gioco propositivo, si allineerebbe perfettamente con l’identità che il Milan vuole dare alle sue squadre giovanili.

L’ufficialità della nomina di Renna, attesa nei prossimi giorni, sarà un momento cruciale per il futuro della Primavera rossonera. I tifosi e gli addetti ai lavori guardano con interesse a questa potenziale transizione, sperando che il nuovo corso possa portare a risultati ancora più brillanti e a una continua produzione di giocatori pronti per il grande calcio. L’obiettivo primario sarà quello di mantenere la competitività ai massimi livelli e, al contempo, formare i campioni di domani, assicurando al Milan un flusso costante di talenti homegrown. La fonte, Luca Bendoni, ha anticipato una notizia che potrebbe definire le linee guida del Milan giovanile per la prossima stagione, ponendo le basi per un futuro promettente.