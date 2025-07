Calciomercato Milan, Pubill e non solo! A destra può spuntarla lui a sorpresa, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, corsa a due tra Pubill e Guela Doue: può spuntarla questo profilo a sorpreso. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan si prepara a una sessione estiva di calciomercato incandescente, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare ogni reparto e mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva e profonda. La fascia destra è una delle priorità assolute, e secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i nomi caldi sul taccuino della dirigenza rossonera sono principalmente due: Marc Pubill dell’Almeria e Guéla Doué dello Strasburgo.

Doué in Pole Position: La Volontà del Giocatore Spinge per il Trasferimento

Tra i due, Guéla Doué sembra essere il profilo che sta guadagnando terreno. Il giovane terzino dello Strasburgo, infatti, sta forzando la mano con il suo club per ottenere il trasferimento in maglia rossonera. Un segnale forte della sua volontà di vestire il prestigioso Diavolo, che potrebbe giocare un ruolo cruciale nella trattativa. Il calciomercato Milan ha già presentato un’offerta di 15 milioni di euro per il giocatore, ma questa è stata rifiutata dai francesi. Nonostante il no iniziale, l’ottimismo filtra dagli ambienti milanisti: un rilancio da parte del club di Via Aldo Rossi non è affatto escluso, e potrebbe arrivare a breve per superare la resistenza dello Strasburgo e assicurarsi il talentuoso esterno. La volontà del giocatore è un fattore determinante in queste dinamiche di mercato, e l’insistenza di Doué potrebbe spingere i club a trovare un accordo.

Pubill l’Alternativa Spagnola: Un Profilo da Non Sottovalutare

Accanto a Doué, il Milan mantiene viva l’opzione Marc Pubill. Il giovane terzino, attualmente in forza all’Almeria, rappresenta un’alternativa concreta e altrettanto interessante per la fascia destra. Sebbene le voci recenti pongano Doué in una posizione di leggero vantaggio, il club rossonero è noto per la sua strategia di avere più profili monitorati per ogni ruolo, garantendo così flessibilità nelle trattative. La concorrenza per questi giovani talenti è sempre alta, ma il Milan è determinato a investire su giocatori con potenziale di crescita e in grado di inserirsi nel progetto tecnico di Allegri. La scelta finale dipenderà non solo dalle valutazioni tecniche, ma anche dalle richieste economiche dei rispettivi club e dalla celerità con cui si potranno chiudere le operazioni.

La Visione di Igli Tare: Un Milan Protagonista su Tutti i Fronti

L’impronta del nuovo direttore sportivo Igli Tare è già evidente nella strategia di mercato del Milan. In un recente incontro con la stampa presso la sede milanista di Via Aldo Rossi, Tare ha delineato in modo chiaro e ambizioso gli obiettivi del club per questa sessione di mercato estivo. “Stiamo valutando l’intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante,” ha spiegato Tare, sottolineando la volontà di rafforzare la spina dorsale della squadra. Ma le ambizioni non si fermano qui. “Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro,” ha ribadito il dirigente, confermando le priorità sulle corsie laterali, come testimoniano le notizie su Doué e Pubill.

Il Milan si prepara a essere un attore di primo piano sul mercato, pronto a cogliere ogni opportunità. Tare ha inoltre aggiunto che “nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d’attacco.” Questo approccio pragmatico e lungimirante denota la volontà di non farsi trovare impreparati di fronte a eventuali uscite, garantendo sempre la competitività della rosa. “Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti,” ha concluso Tare, evidenziando la mentalità vincente che il club intende adottare. La dirigenza rossonera è al lavoro per costruire un Milan in grado di lottare su tutti i fronti, e l’arrivo di un nuovo terzino destro sarà un tassello fondamentale in questa ambiziosa ricostruzione. I tifosi rossoneri possono aspettarsi un mercato ricco di colpi di scena e, soprattutto, di acquisti mirati a rinforzare significativamente la squadra.