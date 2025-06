Mercato Milan, Bakoune rinnova e va al Monza! Ecco tutti i dettagli. Segui le ultimissime sul calciomercato rossonero

Il futuro di Adam Bakoune, promettente terzino destro classe 2006, si colora di biancorosso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il giovane difensore ha definito il suo passaggio al Monza a titolo definitivo, un’operazione che include una clausola per il suo ex club, il Milan.

Prima di finalizzare il trasferimento, il giovane Bakoune, cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, ha apposto la firma sul rinnovo del contratto con il Milan. Questa mossa strategica è stata cruciale per permettere al Diavolo di assicurarsi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una pratica sempre più comune nel calcio moderno, che permette ai club di tutelarsi economicamente su talenti che potrebbero esplodere altrove. Per i lombardi, questo significa mantenere un legame economico con un prospetto interessante, garantendosi un potenziale guadagno nel caso in cui Bakoune dovesse affermarsi e in futuro essere ceduto per cifre importanti.

Il passaggio di Bakoune al Monza rappresenta un’opportunità significativa per il giovane terzino di trovare maggiore spazio e continuità. Nel club brianzolo, attualmente in Serie B, avrà la possibilità di confrontarsi con il calcio dei “grandi” e di accelerare il suo percorso di crescita. Per il Monza, l’acquisizione di Bakoune a titolo definitivo, seppur con una percentuale sulla futura rivendita, è un investimento su un talento promettente che potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per la fascia destra.

Questa operazione di mercato sottolinea la politica del club rossonero nel gestire i propri giovani talenti futuri: da un lato, si cerca di valorizzare i profili più pronti per la prima squadra, dall’altro si opta per cessioni intelligenti che possano garantire benefici economici futuri. L’ottica è sempre quella di costruire una rosa competitiva e sostenibile nel tempo a venire.