Calciomercato Milan, intrigo Morata! Il DS del Como criptico sull’attaccante spagnolo. Ultime

Calciomercato Milan, da risolvere l’intrigo Alvaro Morata con il Como: il DS del club lariano fa chiarezza sul calciatore spagnolo

Il Como Calcio si è indubbiamente imposto come una delle squadre più attive e chiacchierate in questa prima fase del calciomercato estivo. Con acquisti altisonanti che hanno fatto sognare i tifosi lariani, l’attenzione è ora puntata sulle prossime mosse della società. A fare il punto della situazione è stato il direttore sportivo Carlalberto Ludi, che in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha offerto uno spaccato della filosofia del club e svelato alcuni retroscena sulle trattative più bollenti.

Ludi ha subito spento gli entusiasmi più sfrenati, pur riconoscendo le ambizioni del Como. L’obiettivo Europa, sebbene attraente, non è visto come un traguardo immediato, bensì come un percorso graduale. “Tutti gli anni, anche quando abbiamo vinto il campionato, ci siamo posti obiettivi molto “tranquilli””, ha dichiarato il dirigente. Questa filosofia di crescita sostenibile è il pilastro su cui si basa la strategia del club. Ludi ha sottolineato che per colmare il divario con le posizioni europee non bastano “solo tre posizioni in classifica”, ma occorrono “quei 15-16 punti che non si comprano ma si costruiscono con la struttura e il lavoro“. Un messaggio chiaro: il Como punta a un’evoluzione organica, senza fretta né pressioni eccessive, valorizzando l’equilibrio gestionale come un vero e proprio punto di forza.

L’argomento che più di tutti ha infiammato il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori è stato senza dubbio il nome di Alvaro Morata. Le voci di un possibile approdo dell’attaccante spagnolo al Como hanno riempito le pagine dei quotidiani e i siti specializzati. Interrogato direttamente su Morata, Ludi ha mantenuto un profilo cauto ma significativo, senza smentire categoricamente le indiscrezioni. “Non parlo di giocatori di altri club; sono state dette già tante parole sul tema”, ha affermato il direttore sportivo, lasciando intendere che, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, la questione è stata ampiamente discussa. Questa risposta, pur non essendo un’ammissione esplicita, non chiude affatto la porta all’ipotesi Morata, alimentando ulteriormente le speculazioni e l’attesa. La risonanza di un nome come quello di Morata sarebbe enorme per il Como, sia in termini di visibilità che di impatto tecnico sulla squadra. Un attaccante del suo calibro, con la sua esperienza internazionale e la sua capacità realizzativa, rappresenterebbe un salto di qualità notevole e sarebbe il fiore all’occhiello di una campagna acquisti già sorprendente. Le trattative complesse per un giocatore di tale spessore sono all’ordine del giorno nel calciomercato, e la prudenza di Ludi potrebbe essere dettata proprio dalla delicatezza della situazione.

Oltre a Morata, tema caldo del calciomercato Milan, Ludi ha toccato anche il tema di Máximo Perrone. Il centrocampista, che ha ben figurato in prestito al Como, è tornato al Manchester City. Il dirigente ha espresso parole di elogio per il suo “rendimento fantastico” e ha confermato che la società sta valutando un suo possibile ritorno a titolo definitivo. Anche in questo caso, la decisione dipenderà da una valutazione complessiva che tenga conto sia delle caratteristiche tecnico-tattiche del giocatore sia delle disponibilità di budget.

In sintesi, il Como sta operando sul mercato con una visione chiara e strategica. Le ambizioni sono elevate, ma la strada intrapresa è quella di una crescita ponderata e ben pianificata. Le voci su Morata continuano a tenere banco, rappresentando il simbolo di un club che, pur procedendo per gradi, non ha paura di sognare in grande. Saranno i prossimi giorni a rivelare se il desiderio dei tifosi di vedere l’attaccante spagnolo con la maglia del Como potrà davvero concretizzarsi.