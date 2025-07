Morata Milan, manca un ultimo dettaglio prima del passaggio al Como: ecco quale

Morata Milan, c’è solo un ultimo dettaglio da sistemare prima del passaggio dell’attaccante spagnolo al Como: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con una serie di movimenti a catena che prometono di ridisegnare gli equilibri di diverse squadre. Al centro di questo vortice di trattative c’è Alvaro Morata, il cui futuro sembra ormai lontano dal Galatasaray. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, Milan e Galatasaray hanno raggiunto un’intesa di massima per la risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante spagnolo al club turco. Questo accordo, inaspettato fino a poco tempo fa, apre le porte a un trasferimento clamoroso in Serie A, destinazione Como.

La notizia ha scosso il mondo del calcio, ma la sua realizzazione è legata a un tassello fondamentale: il via libera del Napoli per la cessione di Victor Osimhen. È proprio il destino del potente attaccante nigeriano a dettare i tempi e le modalità di questa complessa operazione. Se Osimhen dovesse effettivamente lasciare il Napoli, il club partenopeo avrebbe le risorse economiche e la necessità di intervenire sul mercato per sostituirlo adeguatamente. Ed è qui che la situazione si lega a doppio filo con Morata.

L’uscita di Morata dal Galatasaray non è solamente una questione di accordi tra club, ma un vero e proprio effetto domino. Il Milan, detentore del cartellino di Morata, ha evidentemente trovato un’intesa con il Galatasaray per porre fine al prestito in anticipo rispetto ai termini originari. Questo dimostra una chiara volontà da parte di tutte le parti coinvolte di accelerare i processi, con un occhio al futuro e alle prossime mosse di mercato. Il Como, neopromosso in Serie A, si sta dimostrando particolarmente attivo e ambizioso, puntando a rinforzare la propria rosa con nomi di spicco per affrontare al meglio il campionato. L’arrivo di un attaccante del calibro di Morata rappresenterebbe un colpo eccezionale e un chiaro segnale delle intenzioni del club lariano.

Perché Morata al Como? La scelta potrebbe sembrare inusuale per un giocatore abituato ai palcoscenici della Champions League e ai top club europei. Tuttavia, il progetto del Como, supportato da una solida proprietà, appare estremamente interessante. La possibilità di essere un protagonista assoluto in una squadra neopromossa, con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla e magari puntare a qualcosa di più, potrebbe aver affascinato l’attaccante spagnolo. Inoltre, la Serie A è un campionato che Morata conosce bene e dove ha già dimostrato le sue qualità, sia con la maglia della Juventus che con quella del Milan.

L’operazione Morata-Como, dunque, è strettamente vincolata alla cessione di Osimhen. Se il Napoli dovesse cedere il suo bomber, si libererebbero fondi significativi che potrebbero essere reinvestiti per altri obiettivi. Solo a quel punto, con la catena di trasferimenti ben oliata, Alvaro Morata potrebbe fare le valigie dalla Turchia e sbarcare sulle rive del Lago di Como, pronto per una nuova avventura in Italia. Questo intricato valzer di mercato evidenzia ancora una volta come ogni singola trattativa possa avere ripercussioni significative su più fronti, creando un vero e proprio puzzle da risolvere per i direttori sportivi. La fase più calda del calciomercato è appena iniziata, e l’asse Napoli-Galatasaray-Como promette di regalarci ancora numerose sorprese.