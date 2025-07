Morata Milan, fatta per il suo passaggio al Como! L’affare Osimhen sblocca la trattativa. Segui le ultimissime

Il calciomercato estivo continua a regalare intrecci sorprendenti, e l’ultima indiscrezione, riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, riguarda un potenziale effetto domino che coinvolge tre attaccanti di primo piano. Álvaro Morata, attualmente in prestito al Galatasaray dal Milan, potrebbe presto vestire la maglia del Como, neopromosso in Serie A. Tuttavia, questo trasferimento è legato a una condizione ben precisa: il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray.

La situazione è chiara: il club turco, che ha Morata in prestito, è disposto a interrompere l’accordo e rimandare lo spagnolo in Italia solo se riuscirà ad assicurarsi un nuovo attaccante. E il nome caldo, secondo le fonti, è proprio quello di Victor Osimhen, il potente centravanti nigeriano, ex punta del Lille e del Napoli, attualmente a un passo dal suo ritorno al Galatasaray, squadra in cui ha già militato in passato. Osimhen, noto per la sua velocità, la sua fisicità prorompente e la sua letale finalizzazione, rappresenta l’obiettivo primario per i campioni di Turchia.

Le Implicazioni per il Milan e il Futuro di Morata

Per il Milan, il destino di Morata è direttamente collegato a questa complessa operazione. L’attaccante spagnolo, classe 1992, con un passato in club come Real Madrid, Juventus e Chelsea, è un centravanti versatile, capace di giocare sia come punta centrale che come seconda punta, apprezzato per il suo lavoro di squadra e la sua abilità nel gioco aereo. Il suo rientro anticipato dal prestito aprirebbe le porte a un suo trasferimento al Como, un’operazione che aggiungerebbe esperienza e qualità all’attacco della neopromossa, desiderosa di rinforzarsi per la prossima stagione di Serie A.

Il Galatasaray, dal canto suo, sta spingendo con forza per il ritorno di Osimhen, un acquisto che rafforzerebbe notevolmente il proprio reparto offensivo in vista degli impegni nazionali ed europei. Il futuro di Morata si decide, dunque, sull’asse Istanbul-Milano, in un gioco di incastri che potrebbe sbloccare uno dei movimenti più interessanti di questa finestra di mercato. I tifosi del Diavolo e quelli del Como restano in attesa degli sviluppi di questa intricata trattativa, sperando che le tessere del puzzle vadano al loro posto.