Calciomercato Milan, Tare prepara la rivoluzione sulle fasce! Tutti i nomi sul taccuino, sono loro i favoriti

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a rivoluzionare il reparto terzini del club rossonero: ecco tutti i nomi sul taccuino del DS

Difficile dare un giudizio definitivo sul mercato del Milan in questa fase iniziale, a causa di una rosa ancora incompleta. L’allenatore Allegri ha avviato la preparazione con un organico che vede il solo attaccante Colombo (in partenza) e una situazione di incertezza sulle fasce laterali, specialmente quelle difensive.

La “New Wave” Rossonera: Giovani Promesse in Vetrina

In questi primi giorni di ritiro, mister Allegri sta valutando attentamente diversi giovani talenti. Jimenez si sta affermando come una certezza per la Prima squadra. Il tecnico livornese è focalizzato sul trovare la migliore collocazione tattica per esaltare le doti dello spagnolo, con una chiara consapevolezza: Jimenez può ricoprire il ruolo di terzino sia sulla corsia destra che su quella sinistra.

Discorso diverso per Magni, che potrà trarre grandi insegnamenti dal mister per poi approdare in prestito, molto probabilmente in Serie C, per maturare ulteriore esperienza. Bartesaghi, invece, ha già accumulato una significativa esperienza in Prima squadra, collezionando diversi gettoni di presenza. Davide ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2030, un segnale chiaro delle intenzioni del Milan per il suo futuro. Ora il club valuterà se mantenerlo in rosa almeno fino a gennaio o se cederlo in prestito, data la moltitudine di richieste da club di Serie A e Serie B.

Obiettivi per la Fascia Destra: Doué e Pubill

Per quanto riguarda la corsia di destra, il Milan ha presentato un’offerta ufficiale allo Strasburgo per Guelà Doué. L’offerta, inviata tramite PEC nella giornata di ieri, ammonta a 15 milioni di euro senza bonus. Tuttavia, questa proposta è lontana dalle richieste del club francese, che valuta il nazionale ivoriano circa 30 milioni di euro. Doué rappresenta il primo obiettivo per rafforzare la fascia destra rossonera.

Il Milan deve anche prestare attenzione alla concorrenza per Marc Pubill, individuato come il piano B qualora l’affare Doué non andasse a buon fine. Sul terzino destro dell’Almeria e della Nazionale Under 21 spagnola ci sono l’interesse della Roma e di diversi club inglesi. La valutazione di Pubill si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Alternative per la Fascia Sinistra: Gutiérrez e Brown

Sulla fascia sinistra, la sostituzione di Theo Hernandez si preannuncia una missione complessa, considerando che il francese è uno dei migliori terzini sinistri al mondo, se non il migliore. L’agenzia Wasserman ha proposto al Milan Miguel Gutiérrez, talentuoso terzino sinistro spagnolo classe 2001. Gutiérrez piace molto anche al Napoli e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, con il 50% del cartellino che spetta al Real Madrid.

Un altro profilo che il Milan sta valutando è il terzino inglese classe 2002 del Gent, Archie Brown. Tuttavia, Brown non rientra tra i primi profili nella shortlist di Tare, indicando che potrebbe essere una soluzione meno prioritaria rispetto ad altri nomi. Lo riporta Daniele Longo.