Guela Doue spinge per il Milan: nuovo assalto rossonero in vista. Assist del terzino a Tare

Guela Doue, terzino destro e primo obiettivo del club rossonero, ha chiesto allo Strasburgo di essere liberato. Le ultime

Il calciomercato estivo si infiamma e il Milan continua la sua incessante ricerca di un terzino destro di prospettiva. L’obiettivo primario dei rossoneri, come riportato da Gianluca Di Marzio, sembra essere Guéla Doué, giovane talento francese classe 2002 dello Strasburgo. La pista si fa sempre più calda, con il giocatore che, a quanto pare, sta spingendo con forza per realizzare il suo desiderio di vestire la maglia del Diavolo.

L’interesse del calciomercato Milan per Doué non è certo una novità. Il club di Via Aldo Rossi ha già mosso i primi passi ufficiali, presentando un’offerta significativa di 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del promettente laterale. Tuttavia, la proposta è stata rifiutata dallo Strasburgo, società che detiene il cartellino del giocatore e che, evidentemente, valuta il suo gioiello a una cifra superiore. Questo rifiuto, però, non ha affatto scoraggiato i dirigenti milanisti, anzi, sembra averli ricaricati in vista di un nuovo e decisivo assalto.

Ciò che rende la trattativa particolarmente interessante e potenzialmente in fase di svolta è la chiara volontà del giocatore. Guéla Doué, infatti, ha più volte ribadito al suo allenatore, Liam Rosenior, il desiderio di trasferirsi a Milano e abbracciare il progetto rossonero. Questa presa di posizione del calciatore è un fattore cruciale, in grado di influenzare notevolmente l’esito della negoziazione. Quando un giocatore esprime così apertamente la sua preferenza, la sua attuale società si trova spesso in una posizione più complessa nel trattenere l’elemento contro la sua volontà, specialmente di fronte a un’offerta economica congrua.

Il Milan di Allegri e Tare, dunque, è ora al lavoro per formulare una nuova proposta che possa finalmente soddisfare le richieste dello Strasburgo e sbloccare la trattativa. L’asse strategico Allegri-Tare sembra determinato a non lasciare scappare l’occasione di portare a casa un terzino dalle indubbie qualità, capace di ricoprire un ruolo chiave nel futuro della squadra. Si vocifera che il Milan potrebbe aumentare leggermente la parte fissa dell’offerta o inserire bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra, rendendo così la proposta più appetibile per il club francese.

L’arrivo di Guéla Doué rappresenterebbe un importante tassello nella costruzione di un Milan sempre più competitivo e proiettato al futuro. Il giovane terzino, con la sua velocità, la sua capacità di crossare e la sua spinta offensiva, potrebbe diventare un elemento fondamentale per il modulo di gioco di Allegri, offrendo soluzioni tattiche e garantendo una maggiore profondità sulla fascia destra. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando che la determinazione del Milan e la forte volontà del giocatore possano presto concretizzarsi in un trasferimento vincente. Resta da vedere quanto lo Strasburgo sarà disposto a trattare, ma la sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Doué.