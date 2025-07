Mercato Milan, Nicolas Jackson pista caldissima per l’attacco! Il Chelsea fissa il prezzo, Tare prende nota

Mercato Milan, per l’attacco c’è anche la pista Nicolas Jackson del Chelsea: servono oltre 40 milioni di euro per convincere gli inglesi

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il calciomercato Milan, con la dirigenza rossonera già al lavoro per individuare i profili ideali in grado di rinforzare la squadra in vista delle prossime stagioni. Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza, uno in particolare ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi: Nicolas Jackson, l’attaccante senegalese del Chelsea. La notizia, riportata da fonti autorevoli come Gazzetta.it, rivela che il costo del cartellino del giovane talento si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, più bonus, rendendolo un investimento significativo e ambizioso per le casse milaniste.

La pista Jackson non è affatto semplice, ma viene considerata “da seguire” con grande attenzione. Questo suggerisce che, nonostante le difficoltà economiche e la forte concorrenza che potrebbe emergere per un centravanti del suo calibro, il Milan è seriamente intenzionato a fare un tentativo concreto per portarlo in Serie A. La trattativa si preannuncia complessa, soprattutto considerando il potere economico del Chelsea e la volontà del club inglese di non privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più promettenti. I Blues hanno investito molto su Jackson e lo considerano un pezzo pregiato per il loro progetto futuro.

L’interesse del Milan per Nicolas Jackson non è casuale. Il club è alla ricerca di un attaccante moderno, in grado di garantire un elevato numero di gol e di adattarsi al modulo di gioco prediletto dall’allenatore. Jackson, con la sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e la sua fisicità, si sposerebbe perfettamente con le esigenze tattiche rossonere. Le sue prestazioni in Premier League e nelle competizioni europee hanno messo in luce un potenziale enorme, che lo rende un profilo estremamente appetibile per le big europee.

Per il Milan, un’operazione di questo tipo rappresenterebbe un chiaro segnale delle ambizioni societarie, volte a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La cifra richiesta di oltre 40 milioni di euro testimonia il valore che il Chelsea attribuisce al giocatore e la necessità per il Milan di formulare un’offerta convincente, che possa includere anche clausole legate al rendimento o bonus significativi. Sarà fondamentale la capacità del direttore sportivo di intavolare una negoziazione proficua e di convincere sia il club londinese che il giocatore stesso del progetto rossonero. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se questa affascinante operazione di mercato potrà concretizzarsi, con i tifosi del Milan che già sognano di vedere Nicolas Jackson vestire la maglia rossonera.