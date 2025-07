Mercato Milan, retroscena Thiaw! Dialogo con Tare, il tedesco ha spiegato questa cosa al DS albanese

Mercato Milan, spunta il retroscena su Malick Thiaw: dialogo con Tare, il tedesco vuole lasciare i rossoneri solo per una squadra che disputerà le coppe

Il futuro di Malick Thiaw si allontana sempre più dal calciomercato Milan, ma non sarà il Como la sua prossima destinazione. Dopo giorni di intense riflessioni, il difensore tedesco ha infatti declinato la sostanziosa offerta del club lariano, che aveva già raggiunto un accordo preliminare con i rossoneri per una cifra stimata intorno ai 25 milioni di euro. La notizia, riportata stamattina dal Corriere della Sera, scuote il mercato e riapre la corsa per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso centrale.

La decisione di Thiaw evidenzia la sua chiara ambizione: il giocatore desidera ardentemente misurarsi in un contesto di alto livello, preferibilmente con una squadra che possa garantirgli la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Questo desiderio di calcare i palcoscenici internazionali è un fattore chiave che ha pesato sulla sua scelta, portandolo a rifiutare una proposta economicamente molto vantaggiosa ma priva dell’attrattiva europea. Il suo profilo è di quelli che interessano a molti, soprattutto per la sua giovane età e il margine di miglioramento ancora considerevole.

Nonostante il rifiuto al Como, la partenza di Thiaw dal Diavolo rimane una certezza. Il Milan, dal canto suo, ha necessità di fare cassa e reinvestire sul mercato, e la cessione del difensore rientra pienamente in questa strategia. La palla passa ora al suo agente, che è al lavoro per trovare la soluzione migliore e soddisfare le richieste del suo assistito. Ci si aspetta che nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, possano arrivare le prime chiamate concrete da parte di club impegnati in Champions League o Europa League, desiderosi di rinforzare il proprio reparto arretrato con un elemento di qualità e prospettiva.

La stagione 2024-2025 ha visto Malick Thiaw protagonista con la maglia del Milan, collezionando numeri significativi che ne testimoniano la centralità nel progetto tecnico di allora. Nel dettaglio, il difensore ha totalizzato 31 presenze complessive: 22 in Serie A, 5 in Champions League, 2 in Supercoppa Italiana e 2 in Coppa Italia. Un minutaggio totale di 2442 minuti sul campo da gioco, segno della fiducia riposta in lui dallo staff tecnico. Non solo difesa: Thiaw ha anche dimostrato di poter contribuire alla fase offensiva, siglando 1 gol durante la stagione. A livello disciplinare, ha ricevuto 3 ammonizioni, un dato che evidenzia la sua correttezza e la capacità di giocare duro ma senza eccessi. Questi dati, riportati stamattina dal Corriere della Sera, offrono un quadro chiaro del suo rendimento e del suo valore sul mercato.

Il Milan è ora in attesa di offerte che possano avvicinarsi alla valutazione di 25 milioni di euro, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe una plusvalenza importante per le casse rossonere. Il mercato è in fermento e il nome di Malick Thiaw è destinato a essere uno dei più discussi tra i difensori centrali in uscita dai top club europei. La sua ricerca di una squadra che disputi le coppe europee rende la sua situazione particolarmente interessante per molti direttori sportivi in giro per il continente.