Mercato Milan, doppio prestito all’Empoli da risolvere: si andrà per questa strada

Mercato Milan, Vazquez e non solo: i due prestiti all’Empoli da risolvere! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Il mercato Milan si muove anche in fase di risoluzione prestiti. Sono ben 14 i giocatori lontani da Milano a titolo temporaneo. Tra questi, Colombo e Vazquez si trovano entrambi all’Empoli dove stanno vivendo una difficile stagione.

Come riporta calciomercato.com, l’attaccante rappresenterebbe un investimento importante per un club come l’Empoli (7 milioni) mentre il portiere ha perso il posto da titolare. L’eventuale retrocessione in serie B azzererebbe le percentuali di riscatto per entrambi.