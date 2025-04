Condividi via email

Calciomercato Milan, Furlani conferma l’attaccante: manca solamente l’ufficialità per definire l’operazione. Le ultimissime sui rossoneri

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di confermare in rosa per la prossima stagione, a prescindere da chi sarà l’eventuale nuovo DS e l’eventuale nuovo allenatore, Luka Jovic

Il calciatore ha il contratto in scadenza anche se i rossoneri hanno già fatto sapere di voler attivare l’opzione di rinnovo annuale presente nell’accordo sottoscritto tra il Milan e il ragazzo nel 2023.