Calciomercato Milan, boom Jovic: il bomber si guadagna la riconferma. Tutti i dettagli dell’affare. Le ultimissime sui rossoneri

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di confermare in rosa per la prossima stagione Luka Jovic. Le ultime prestazioni del calciatore serbo hanno convinto il club a procedere, senza guardare la scelta del prossimo DS e allenatore.

Il calciatore ha il contratto in scadenza e i rossoneri hanno già fatto sapere di voler attivare l’opzione di rinnovo annuale presente nell’accordo sottoscritto tra il Milan e lui.