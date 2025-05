Mercato Milan, dilemma Saelemaekers! C’è l’intreccio con Abraham, cosa può succedere in estate

Mercato Milan, da risolvere in estate il rebus legato al futuro di Alexis Saelemaekers: spunta l’intreccio con Tammy Abraham. Ultime

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i destini di mercato di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham sembrano essere incrociati e si risolveranno nelle prossime settimane, a stagione conclusa. Milan e Roma avranno argomenti da discutere dopo il tentativo andato a vuoto dello scorso gennaio di raggiungere un’intesa sui rispettivi riscatti a titolo definitivo dei cartellini dell’esterno belga e dell’attaccante inglese.

Saelemaekers ha collezionato 20 presenze in campionato con la Roma, mettendo lo zampino su 10 goal totali tra reti ed assist. Nelle ultime due partite di Serie A contro Inter e Fiorentina ha rimediato due panchine senza scendere in campo. La sua permanenza nella Capitale non è sicura e potrebbe tornare al Milan o essere ceduto all’estero per ragioni di cassa.

Abraham ha avuto una stagione particolare in prestito al calciomercato Milan, con 44 presenze e 10 goal in tutte le competizioni. Con il ritorno di Luka Jovic, Abraham è scivolato indietro nelle gerarchie di Conceiçao e potrebbe trovare meno spazio da qui a fine stagione. Il Milan non scarta l’idea della conferma anche per le prossime stagioni, ma l’ingaggio da 5,9 milioni di euro lordi pattuito con la Roma è un problema di non semplice risoluzione.