Mercato Milan, decisione presa su Chukwuwze: prezzo fissato e dialoghi in corso. Ultime

Mercato Milan, Samuel Chukwueze sarà uno dei sacrificato rossoneri nel corso della prossima estate: già fissato il prezzo

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan è pronto a salutare Samuel Chukwueze nel corso della prossima estate.

Chukwueze: l’idea del Milan sarebbe quella di riallacciare i contatti con il Fulham. Arrivato per 20 milioni più 7 di bonus oggi vale tra i 12 e i 15 milioni. Andrà via sicuramente in estate, ci sono delle situazioni da approfondire in Spagna tra Real Sociedad e Betis Siviglia.