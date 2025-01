Calciomercato Milan, non solo Joao Felix: spunta l’ipotesi prestito di un ex Serie A

Calciomercato Milan, oltre Joao Felix altri possibili profilo per l’attacco rossonero: c’è un’ipotesi per il prestito

Per quanto riguarda il capitolo attaccante il Milan potrebbe tentare un colpo in prestito in questo calciomercato. Questa è la speranza per Joao Felix, profilo che piace a Conceicao. Al momento però, nonostante il pressing di Mendes, il Chelsea non avrebbe aperto al prestito.

Tra le altre opzioni per il reparto offensivo rossonero ci sarebbe la possibilità di ingaggiare a titolo temporaneo uno tra Hojlund e Zirkzee. Uno dei due infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe di troppo al Manchester United e la squadra di Amorim potrebbe ascoltare offerte.