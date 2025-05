Calciomercato Milan, il top player aspetta il Diavolo! Rinnovo in cantiere e pretendenti gelate. La situazione

Condividi via email

Calciomercato Milan, Mike Maignan vuole rimanere in rossonero e aspetta segnali per formalizzare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026

Il Corriere dello Sport riporta che il calciomercato Milan e Mike Maignan stanno discutendo il rinnovo del contratto del portiere francese. Secondo le notizie, le due parti hanno già trovato un’intesa per prolungare il contratto fino al giugno 2028, con un aumento salariale che porterebbe il suo stipendio a 5 milioni di euro totali.

Tuttavia, la firma non è ancora ufficiale, poiché il club di via Aldo Rossi aspetta un miglioramento nel rendimento di Maignan, che quest’anno è stato meno brillante rispetto al passato con Furlani che ha leggermente abbassato la proposta iniziale portandola intorno ai 4.5 milioni di euro. Sul francese ci sono alcune squadre di Premier ma l’obiettivo di Maignan è rimanere in rossonero strappando il prolungamento.