Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: i rossoneri pensano al centravanti Tim Kleindienst

Secondo CaughtOffside, il Borussia Mönchengladbach potrebbe essere costretto a cedere Tim Kleindienst se non riuscisse a qualificarsi per le competizioni europee, aumentando le probabilità di un trasferimento. L’attaccante tedesco di 29 anni è seguito da diversi club, tra cui alcuni di Premier League come Tottenham, Everton e West Ham, che sarebbero disposti a sborsare tra i 30 e i 35 milioni di euro per acquistarlo.

Il Tottenham sembra avere più bisogno di Kleindienst, dopo aver acquistato Dominic Solanke che fatica a trovare continuità sotto porta. L’Everton potrebbe inserirsi nella corsa per sostituire Dominic Calvert-Lewin che partirà a parametro zero. Il West Ham è alla ricerca urgente di un finalizzatore affidabile dopo le prestazioni deludenti di Niclas Füllkrug. Anche il calciomercato Milan e la Roma, insieme al Bayern Monaco, stanno monitorando da vicino la situazione di Kleindienst, considerato un investimento ragionevole per le sue statistiche impressionanti. I rossoneri in particolare sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale.