Mosquera Milan, Moncada non molla il difensore: è l'alternativa principale a... Ultimissime

Mosquera Milan, i rossoneri continuano a monitorare il difensore centrale del Valencia: è la prima alternativa ad Okoli del Leicester

Il calciomercato Milan sta valutando l’opzione di Mosquera, difensore centrale del Valencia, come alternativa a Jeremie Okoli del Leicester per rinforzare il reparto difensivo. Mosquera sembra essere un profilo interessante per il Milan, che potrebbe considerare l’acquisto del giocatore per migliorare la propria difesa.

La scelta dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle trattative economiche, ma Mosquera potrebbe essere un’opzione valida per il Milan. Il club rossonero sembra essere determinato a rinforzare la propria difesa e Mosquera potrebbe essere uno dei profili considerati per questo obiettivo. Lo riporta Tuttosport.