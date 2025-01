Mercato Milan, l’indiscrezione spiazza completamente i tifosi: ritorno di fiamma in attacco, notizia da non credere

Mercato Milan, per l’attacco ritorna di moda un nome già accostato in passato ai rossoneri. La notizia spiazza tutti

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per il calciomercato di gennaio. I nomi più caldi sembrerebbero quello di Joao Felix (in prestito) o Santiago Gimenez (in caso di una cessione di Pavlovic).

Per quanto riguarda l’ipotesi prestito, ci sarebbero anche altri nomi in orbita rossonera, tra questi anche una vecchia conoscenza della Serie A che è stato accostato al Diavolo anche in estate: ossia Joshua Zirkzee. Al Manchester United non trova tanto spazio ed un addio potrebbe non essere impossibile.