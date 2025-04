Cesena Milan Primavera 2-0: brutta sconfitta per i ragazzi di Guidi. Il resoconto del match

Cesena Milan Primavera 2-0: i rossoneri di Guidi cadono in trasferta al termine di una prestazione abbastanza grigia. Il resoconto del match

Il Milan Primavera di Federico Guidi cade a Cesena al termine di una gara grigia e abbastanza opaca.

Seconda battuta d’arresto in campionato dopo quella della scorsa giornata con la Sampdoria; anche oggi contro il Cesena i ragazzi di Guidi sono parsi in difficoltà ed in ritardo rispetto agli avversari. Ora testa all’importantissima finale di Coppa Italia di mercoledì col Cagliari. Per i padroni di casa in gol Giovannini e un’autorete di Nissen nella prima frazione.