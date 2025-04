Sestri Levante Milan Futuro: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera giovanile

Allo Stadio Giuseppe Sivori si giocherà la gara valevole per la 35ª giornata di Serie C tra il Milan Futuro e il Sestri Levante. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Sestri Levante Milan Futuro, le probabili formazioni

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Guadagno; Valentini, Nunziantini, Primasso; Podda, Brunet, Rosetti, Clemenza, Montebugnoli; Cominetti, Parravicini. Allenatore: Alberto Ruvo

Milan Futuro (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Minotti; Jimenez, Alesi, Malaspina, Branca, Bozzolan; Ianesi, Magrassi. All. Massimo Oddo.

Orario e dove vederla in tv

Sestri Levante–Milan Futuro si giocherà alle ore 15:00 di domani per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. In streaming, invece, sarà visibile sia su Now che su Sky GO.