Longo non le manda a dire: «Milan Futuro? Facevamo ogni tanto rifinitura in 7. C’era troppo via vai…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da Tuttosport, Samuele Longo, ex attaccante dell’Inter che quest’anno ha vissuto una breve parentesi al Milan Futuro ha spiegato perché si è conclusa anzitempo la sua avventura in rossonero.

LONGO SUL MILAN FUTURO – «Le cose non sono state fatte al meglio. Ci sono ragazzi promettenti, di grosse capacità. Ma era difficile avere una continuità di lavoro, tanti scendevano con la Primavera, altri andavano con la prima squadra. A volte ci siamo trovati a fare la rifinitura in 7. Diciamo che in settimana il gruppo di lavoro non era ben chiaro. C’era troppo via vai».