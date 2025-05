Okoli Milan, piovono conferme! Occasione a costi contenuti, due le alternative sul taccuino di Moncada

Condividi via email

Okoli Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse del club rossonero per il difensore del Leicester: Mosquera e Coppola le alternative

Secondo Tuttosport, il calciomercato Milan intende rinforzare il reparto difensivo nella prossima estate e il nome principale seguito è quello di Jeremie Okoli, difensore centrale del Leicester. Okoli potrebbe tornare in Serie A a costi contenuti dopo la retrocessione del club inglese in Championship, ma il Milan dovrà affrontare la concorrenza del Bologna.

In alternativa, il Milan sta valutando anche altri profili, come Alessandro Coppola del Verona e Davinson Mosquera del Valencia. La ricerca di un difensore centrale sembra essere una priorità per il Milan, che vuole migliorare la sua rosa.