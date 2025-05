Mercato Milan, spunta il piano B per il centrocampo! Rossoneri intrigati, questo aspetto rende appetibile l’affare

Mercato Milan, Nicolussi Caviglia del Venezia rappresenta la principale alternativa a Samuele Ricci per il centrocampo della prossima stagione

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha individuato in Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia, una potenziale opzione per il futuro. Il giocatore, classe 2000, è stato acquistato dalla Juventus per 3.5 milioni di euro dai lagunari e ha dimostrato qualità e abilità nel corso della stagione, segnando 4 goal e realizzando 3 assist.

Il Milan potrebbe essere interessato a Nicolussi Caviglia se non dovesse trovare un accordo con altri obiettivi. tra cui Samuele Ricci, che rappresenta l’idea principale. Il futuro del giocatore sarà influenzato dalle prestazioni del Venezia nelle prossime giornate e dalla possibilità di retrocessione in Serie B, che potrebbe renderlo più disponibile a cambiare squadra. Il Milan sta osservando da vicino la situazione e potrebbe valutare l’opzione di ingaggiarlo in futuro.