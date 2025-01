Walker Milan, spunta la possibile data di arrivo: trattativa ai dettagli con il Manchester City

Condividi via email

Walker Milan, la trattativa è arrivata ai dettagli con il Manchester City: spunta la novità sul possibile arrivo

La trattativa per portare Kyle Walker al Milan sarebbe arrivata alle battute finali. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore inglese potrebbe arrivare in Italia tra martedì e mercoledì per effettuare visite mediche e gli ultimi passaggi formali.

I rossoneri attendono così il primo colpo di calciomercato, mancano gli ultimi dettagli per definire il prestito con il Manchester City, l’accordo con il giocatore invece è già stato trovato.