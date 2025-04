Mercato Milan, Jovic blindato! Parti in stretto contatto e nuovo accordo all’orizzonte

Mercato Milan, i rossoneri sono intenzionati a trattenere Luka Jovic a Milanello: pronto un biennale per l’attaccante serbo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha definitivamente sciolto le riserve per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, in scadenza di contratto al termine della stagione e mattatore della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

I rossoneri vogliono rinnovare il contratto del classe ’97 e la novità più importante è che Furlani avrebbe aperto alla richiesta del ragazzo di non prolungare l’accordo per un solo anno (come previsto dalle clausole presenti nel contratto) me di farlo per due anni, quindi fino al 2027. Nelle prossime settimane l’incontro decisivo.