Theo Leao, chi resta e chi va via dal Milan? Arriva la novità sul futuro

Theo Leao, La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dei due calciatori. Chi resta e chi va via a fine stagione

Parlando di Milan, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione sui calciatori che resteranno e su quelli che potrebbero andare via nel prossimo calciomercato.

In questo senso Rafael Leao sembrerebbe seguire la strada degli intoccabili, dove in testa ci sono Pulisic e Reijnders. Diverso il discorso per Theo Hernandez, con il contratto in scadenza nel 2026, saranno valutate le offerte.