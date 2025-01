Calciomercato Milan, l’obiettivo è deciso: adesso serve fare cassa. In uscita sia Emerson Royal sia Pavlovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si infiamma il calciomercato Milan in questi ultimi dieci giorni di sessione invernale. I rossoneri seguono attentamente Santiago Gimenez, per capire se ci sarà un’opportunità per portare il giocatore a Milano già adesso.

Intanto, si punta anche a fare cassa. Con l’arrivo di Walker sembra in uscita Emerson Royal, interesse su di lui del Fulham e del Galatasaray. Anche Pavlovic, qualora arrivasse un’offerta favorevole, potrebbe lasciare Milano.