Mercato Milan, decisione presa: senza Europa sarà lui il primo sacrificato! La situazione

Mercato Milan, i rossoneri hanno preso una decisione precisa in vista dell’estate: senza Europa sarà Theo Hernandez il primo sacrificato

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha già presa una decisione molto precisa in vista della prossima estate nel caso in cui il club rossonero non riuscisse a qualificarsi per una delle tre coppe europee avendo dunque meno ricavi a disposizione.

Il primo indiziato a partire è Theo Hernandez il cui contratto è in scadenza a giugno 2026 e la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.