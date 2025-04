Oddo a Milan Tv: «Alesi mi è sempre piaciuto. Partita fondamentale, ho un rammarico per le gare precedenti»

Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha commentato la vittoria ottenuta ieri contro il Sestri Levante: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv per commentare la vittoria del Milan Futuro contro il Sestri Levante, il tecnico rossonero Massimo Oddo ha dichiarato:

PARTITA – «Partita per noi fondamentale: ci consente di giocare con serenità queste ultime partite che mancano. Ci siamo staccati da ultima e penultima posizione: un passo molto importante. Al di là del risultato, è importante che stiamo mettendo sul piatto quello che ci è mancato in precedenza: avremmo meritato in precedenza molti più punti. Un segnale positivo, una squadra che è in crescita e che alla fine mette in campo qualità, gioco e identità. Non era semplice entrare nel secondo tempo sotto di un gol e mettere tutta quella qualità che abbiamo messo».

CAMBI ALL’INTERVALLO – «I cambi non sono stati fatti per demeriti di chi è uscito: avevamo bisogno di giocare palla a terra e uscire meglio. Ho pensato a Bozzolan perché è un mancino e quindi sulla sinistra gli riuscivano meglio le giocate preparate. E avevamo più bisogno di qualità davanti: ho messo Ianesi che ha più qualità».

ALESI – «Mi è sempre piaciuto, fin da quando giocava in Primavera. Giocatore tuttofare, intelligente: lo metti a destra, sinistra, in mezzo. Ha una marcia in più, qualità e intelligenza. Adesso sta facendo bene e in questo momento vola sulle ali dell’entusiasmo: fa bene a lui e alla squadra».