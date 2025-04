Mercato Milan, Moncada accelera! Rossoneri in pole, non ci sono più dubbi. I dettagli

Mercato Milan, Moncada pronto ad accelerare per chiudere la trattativa con il Torino legata a Samuele Ricci: tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan, in attesa della nomina del nuovo DS, con Igli Tare ora in pole dopo l’incontro di ieri con Furlani a Roma, è pronto ad accelerare per un calciatore che mette d’accordo tutte le anime del club: Samuele Ricci del Torino.

Dopo averci provato a gennaio (no di Cairo a metà stagione) e incassato il sì convinto del ragazzo, i rossoneri vogliono chiudere l’operazione anticipando la concorrenza. Cairo chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro: una cifra troppo alta per il Milan che non vorrebbe andare oltre i 25. Ci sarà da trattare ma c’è grande fiducia.