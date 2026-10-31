Cardinale: «È la notte più bella per me, e su questa vittoria costruiremo»

Cardinale veramente super entusiasta dopo la vittoria per 3-1 nel derby, tantissimo entusiasmo per il proprietario del Milan grazie a questa super serata
Gerry Cardinale esulta per il derby vinto 3-1 contro l’Inter. Un successo che porta i rossoneri a quota 21 punti, a -4 dai nerazzurri. L’ennesimo successo nella stracittadina che il proprietario ha spiegato così a QSVS:
LA GIOIA DI CARDINALE «Notte incredibile. Giochiamo ogni tre giorni, abbiamo vissuto questa emergenza infortuni, siamo riusciti a riavere la squadra quasi al completo per l’Inter e guarda questi ragazzi. Sono dei vincenti!».
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UNA NOTTE SU CUI COSTRUIRE «È la notte più bella per me, e su questa vittoria costruiremo».