Calciomercato Milan, spunta il retroscena che spiazza i tifosi! Ibrahimovic voleva lui prima di Joao Felix

Calciomercato Milan, c’è il clamoroso retroscena che spiazza i tifosi: Ibrahimovic, prima di Joao Felix, voleva Ferran Torres

Clamorosa indiscrezione sul calciomercato Milan di gennaio riportata da Marca, noto quotidiano spagnolo.

Il Milan voleva Ferran Torres prima di Joao Felix, ma il Barcellona ha detto no. Deco non ha nemmeno voluto negoziare un’ipotetica uscita del giocatore. Anche il Napoli ha chiesto quando Kvaratskhelia ha firmato per il PSG. I rossoneri hanno poi virato sul portoghese che ha esordito ieri sera con il gol contro la Roma in Coppa Italia.