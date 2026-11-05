Amorim a Sky prima di Milan Ferencvaros: «Strano iniziare senza Pavlovic, ma Diawara ha dimostrato di essere all’altezza»

Amorim ha parlato ai microfoni di Sky prima di Milan Ferencvaros, match valido per la 4a giornata di League Phase in Europa League. Le sue parole

Alla pochi minuti dall’inizio di Milan-Ferencvaros, sfida valida per l’Europa League, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico portoghese ha parlato delle sensazioni dopo il derby vinto contro l’Inter, delle assenze e delle scelte di formazione, con particolare attenzione alla fascia di capitano affidata ad Adrien Rabiot.

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L’ENTUSIASMO DOPO IL DERBY – «Le sensazioni sono positive. È importante lavorare sulla parte mentale. Ma poi quello che conta è la partita successiva: stasera è fondamentale per noi. Abbiamo dei giocatori indisponibili, ma per essere competitivi in tutte le competizioni dobbiamo dimostrare che tutti i giocatori possono essere all’altezza. Stasera ci sono tre punti importanti in palio».

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RABIOT CAPITANO – «È importante. Stasera non c’è Mike, non c’è Modric, abbiamo bisogno della sua esperienza nel caso in cui succeda qualcosa di negativo. Serve qualcuno in campo che possa dare sicurezza. Le rotazioni sono importanti per tenere tutti in forma, ma non sono rotazioni perché c’è il Ferencvaros. Noi stasera vogliamo vincere».

DIAWARA TITOLARE – «È strano iniziare senza Pavlovic, di solito lui e De Winter hanno sempre giocato insieme. È strano iniziare senza di lui. Ma Diawara ha dimostrato che è all’altezza, sia da centrale che da esterno. Koni è lì per aiutarlo, anche se Diawara non ha bisogno dell’aiuto di nessuno»

CRISTIANO RONALDO E IL PORTOGALLO – «Non è stato il modo migliore per concludere la sua carriera in nazionale, ma è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto per il nostro paese. Lo conoscono tutti in tutto il mondo. Il calcio è una finestra, tanti conoscono il Portogallo per CR7. Ha giocato con tantissimi giocatori importanti. Darà qualcosa al nostro paese anche fuori dal campo».

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Le parole di Amorim a Sky Sport fotografano un Milan che, nonostante le numerose assenze, vuole dare continuità al successo nel derby. Il tecnico portoghese ha ribadito l’importanza di mantenere alta la competitività dell’intera rosa e di affrontare il Ferencvaros senza sottovalutare l’impegno europeo: l’obiettivo dichiarato sono i tre punti.