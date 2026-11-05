Cisse a Sky prima di Milan Ferencvaros: «Dimentichiamo il derby, dobbiamo dare continuità con una vittoria»

Cisse ha parlato a Sky prima di Milan Ferencvaros. Le parole del giovane trequartista rossonero in vista del match della quarta giornata di Europa League

Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro il Ferencvaros e tra i protagonisti più attesi c’è anche Alphadjo Cisse. Il trequartista rossonero è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita, soffermandosi sull’importanza dell’appuntamento europeo e sulla necessità di dare continuità al successo ottenuto nel derby contro l’Inter.

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L’IMPORTANZA DELLA PARTITA – «Per me e per tutta la squadra è importante. Cerchiamo di giocare sempre al massimo delle nostre forze».

DOPO IL DERBY – «È stata una vittoria importante. Però dobbiamo cancellarla e dare continuità con una vittoria. Oggi sono importanti i tre punti».

LA NAZIONALE – «In realtà non so ancora nulla, le convocazioni non sono ancora uscite (ride, ndr). Sarei molto contento se dovesse arrivare la chiamata. Ma penso ad oggi e domani sarà un altro giorno».

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Le parole di Cisse a Sky Sport confermano la concentrazione del giovane trequartista sul presente: prima di pensare alla possibile chiamata dell’Italia, il classe 2006 vuole contribuire alla causa del Milan in Europa League. Dopo il derby, il Ferencvaros rappresenta infatti un nuovo appuntamento importante per dare continuità al percorso della squadra di Ruben Amorim.