Formazioni ufficiali Milan Ferencvaros, le scelte di Amorim per il match

Formazioni ufficiali Milan Ferencvaros, le scelte di Amorim per la sfida della quarta giornata di League Phase, in campo alle 18.45 a San Siro

Alle 18:45 scende in campo il Milan contro il Ferencváros sul prato di San Siro. Nella 4ª giornata della League Phase di UEFA Europa League, i rossoneri sono chiamati a riscattare la battuta d’arresto esterna patita contro il Bournemouth. L’obiettivo della serata è dare continuità all’entusiasmo generato dal successo nel derby milanese, blindando punti preziosi per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta tra le prime 8 della classe.

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Si tratta di uno snodo fondamentale per il cammino europeo del Diavolo, e Ruben Amorim ne è ben consapevole: il tecnico portoghese ha infatti limitato il turnover, confermando un’impostazione solida in quello che rappresenta il primo incrocio storico tra i rossoneri e la compagine ungherese. Il coach lusitano deve tuttavia fare i conti con diverse defezioni, su tutte la squalifica del portiere titolare Mike Maignan. Al suo posto, scelta forzata tra i pali con il lancio dal primo minuto del giovane Lorenzo Torriani, all’esordio assoluto da titolare a San Siro in una notte europea.

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Le scelte tattiche: 4-4-1-1 fluido e spazio per Torriani

Nello schieramento tattico iniziale, Amorim disegna un 4-4-1-1 dinamico. Davanti a Torriani, la linea difensiva a quattro vede Filippo Terracciano e Davide Bartesaghi agire sulle corsie esterne, con la coppia centrale composta da Koni De Winter e Suleymane Diawara.

A centrocampo, le chiavi della manovra sono affidate alla cerniera centrale formata da Yunus Musah e Ardon Jashari, con Omari Hutchinson ed Alphadjo Cisse larghi sulle fasce. Sulla trequarti agisce Adrien Rabiot, posizionato a supporto dell’unica punta Gonçalo Ramos, chiamato a guidare l’attacco rossonero.

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Formazioni Ufficiali Milan Ferencvaros

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartestaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gila, Vladimirov, Estupinan, Modric, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. All. Amorim.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, A. Nagy, Corbu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic. A disp.: A. Varga, Zohoré, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O. Nagy, Z. Varga, Madarasz, Maiga, Rommens. All. Borbely