Milan Ferencvaros 0-0 LIVE: prima parata di Torriani su Joseph – Milan News 24

Milan Ferencvaros LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 4a giornata di Europa League in programma alle 18:45
Alle 18:45 in campo a San Siro, Milan-Ferencvaros, match valido per la 4a giornata di Europa League. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.
Milan Ferencvaros: sintesi e moviola
4′ – Prima occasione del match del Ferecnvaros. Joseph dopo un contrasto in area di rigore prova con il destro, ma non impensierisce Torriani che blocca.
1′ – Si parte! Inizia Milan-Ferencvaros!
Milan Ferencvaros 0-0, IL TABELLINO
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartestaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gila, Vladimirov, Estupinan, Modric, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. All. Amorim.
FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, A. Nagy, Corbu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic. A disp.: A. Varga, Zohoré, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O. Nagy, Z. Varga, Madarasz, Maiga, Rommens. All. Borbely