Pulisic Milan, numeri in crisi? Momento difficile per lo statunitense. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a vivere un finale di stagione incandescente. Mentre l’Italia trattiene il fiato per la qualificazione ai Mondiali, i rossoneri sono attesi dal big match di Pasquetta contro il Napoli, una sfida che profuma di ultima spiaggia per le ambizioni del club. L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del “corto muso” e della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, spera di ritrovare la versione migliore di Christian Pulisic.

Il momento difficile di Christian Pulisic

Come riportato dal Corriere dello Sport, il rendimento dell’attaccante statunitense, funambolo dotato di grande tecnica e rapidità nel dribbling, è attualmente ai minimi storici. In questo 2026, il numero 11 del Diavolo appare l’ombra del fuoriclasse ammirato nella prima parte di campionato. I numeri sono impietosi: l’ultimo gol con la maglia della compagine meneghina risale al 28 dicembre scorso contro il Verona, un digiuno che dura ormai da tre mesi.

Anche in nazionale la situazione non migliora, ma dal ritiro degli USA il calciatore predica calma: “Sento che la palla tornerà a entrare, non mi faccio prendere dal panico”. Nonostante il periodo opaco, Allegri sa che la sua presenza è vitale per innescare campioni come Adrien Rabiot, il centrocampista francese noto per i suoi inserimenti eleganti e la sua fisicità dominante, già beneficiario di un assist dell’americano contro il Torino.

Strategie di mercato: il ruolo di Igli Tare

Il calo di Pulisic ha inevitabilmente rallentato l’attacco della squadra di via Aldo Rossi, sollevando interrogativi sul mercato. Il DS Igli Tare, il dirigente albanese esperto nello scovare talenti internazionali e nella gestione dei rinnovi complessi, ha attualmente congelato i dialoghi per il prolungamento del contratto.

Sebbene il Milan vanti un’opzione unilaterale per estendere il legame fino al 2028 (eredità dell’accordo siglato con il Chelsea nel 2023), il giocatore sembra intenzionato ad attendere la fine del Mondiale per valutare ogni scenario. La missione di Tare e Allegri è chiara: rigenerare l’americano per centrare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Il futuro del reparto offensivo del Diavolo passa inevitabilmente dai piedi di Christian.