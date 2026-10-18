 Milan Atalanta streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info
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Milan Atalanta streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

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Published 12 ore fa il 18 Ottobre 2026
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Yunus Musah, giocatore del Milan

Milan Atalanta, tutto quello che c’è da sapere sulla settima giornata del campionato di Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Il Milan di Ruben Amorim ospita l’Atalanta di Maurizio Sarri in uno degli appuntamenti più interessanti della settima giornata di Serie A 2026/2027. Le due formazioni arrivano all’incontro dopo aver conquistato risultati positivi nelle rispettive competizioni europee, alimentando le aspettative per il confronto di San Siro.

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I rossoneri sono reduci dal convincente 4-0 contro il Salisburgo in Europa League, mentre i bergamaschi hanno superato il Pafos per 3-1 in Conference League. La formazione di Sarri deve però fare i conti con l’assenza di Giacomo Raspadori, infortunatosi durante l’impegno europeo.

Milan-Atalanta, data e orario della partita di Serie A

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La direzione arbitrale è stata affidata a Daniele Chiffi, assistito da Luca Mondin e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Al VAR ci sarà Giacomo Camplone.

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Milan-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La visione su DAZN sarà disponibile anche attraverso l’applicazione sulle smart TV e sui dispositivi compatibili.

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Milan-Atalanta, streaming e telecronisti: tutte le informazioni

Per chi preferisce seguire l’incontro in mobilità, la diretta streaming sarà accessibile attraverso DAZN, Sky Go e NOW, secondo le condizioni dei rispettivi abbonamenti.

La telecronaca su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, accompagnato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini. Su Sky Sport, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo, con Peppe Di Stefano e Massimiliano Nebuloni a bordocampo.

Anche Milannews24 seguirà la sfida del Mapei con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel nono appuntamento stagionale del Milan.

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