Verso Milan Atalanta, Cardinale non sarà a San Siro per assistere al match: ecco il motivo

Salta la presenza del numero uno di RedBird in tribuna: il patron rossonero costretto a rinunciare al big match delle 18:00
Colpo di scena in casa rossonera in vista della super sfida di campionato. Domani era infatti prevista, in linea con quanto accaduto regolarmente in questa stagione, la presenza fissa di Gerry Cardinale sugli spalti di San Siro in occasione del big match Milan-Atalanta, in programma alle ore 18:00.
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Cardinale non sarà a San Siro
Il numero uno di RedBird, tuttavia, non potrà essere presente allo stadio a causa di un imprevisto impegno familiare che lo costringerà a disertare l’appuntamento di San Siro.