Calciomercato Milan, Furlani lo avvisa e spiazza i tifosi: può partire a gennaio, l’ipotesi è da non credere

Calciomercato Milan, Theo Hernandez sempre più in bilico: il terzino rossonero potrebbe partire già a gennaio. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan è sempre aperto il tema relativo al rinnovo di Theo Hernandez.

Theo fino all’estate si prendeva solo con una maxi offerta, diciamo da 50 milioni in su. Non è più così. Theo è in un brutto momento. Il suo rendimento è sotto il livello degli anni buoni e il video con la presunta aggressione a una ragazza ha fatto il giro del web. In più, il suo contratto in scadenza nel 2026 comincia a essere un pericolo: Theo tra un anno e mezzo potrebbe lasciare a zero. Il Milan per questo può decisamente essere convinto con una cifra inferiore. Theo, in tutto questo, ha un’idea chiara: a Milano sta bene, è legato al Milan. Fosse per lui, resterebbe. Il rinnovo però è fermo – negli ultimi mesi, nessun progresso sostanziale – e la sua situazione ultimamente peggiora settimana dopo settimana. In certe situazioni, se non c’è più feeling, forse è meglio lasciare. Dipenderà tutto dall’evoluzione del rapporto con Fonseca e dalle offerte che probabilmente arriveranno a gennaio o a giugno. Difficile immaginare

un’operazione in inverno ma no, ora non si può escluderla, se ci saranno le condizioni.