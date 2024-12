Mercato Milan, scelta presa su questi due giocatori: il suo contratto non verrà rinnovato!

Mercato Milan, scelta presa su Theo Hernandez e Davide Calabria: il capitano rossonero non rinnoverà il suo contratto

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, si avvicina sempre di più il calciomercato Milan di gennaio e iniziano a muoversi diverse situazioni. In particolare, gli occhi vanno su Theo Hernandez e Davide Calabria, i due terzini rossoneri rispettivamente vice-capitano e capitano della squadra.

Il francese guiderà il mercato del Milan, non nella sessione invernale, ma molto più probabilmente in estate. La sua cessione porterebbe molto guadagno alla società da poter spendere nuovamente per rinforzare la rosa. Calabria, invece, non rinnoverà il suo contratto.