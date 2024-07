Morata Milan, sarà lui il nuovo 9 rossonero: già programmate le VISITE MEDICHE. Tutti i dettagli e le novità

La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto sul futuro di Alvaro Morata che, reduce dal trionfo di ieri a Berlino con la sua Spagna, è pronto ora a concentrarsi solo ed esclusivamente sul Milan.

È praticamente già tutto allestito per il suo approdo in rossonero: stando a quanto riportato da quotidiano nei prossimi giorni l’attaccante svolgerà le visite mediche all’estero, più precisamente a Madrid, per accorciare i tempi prima delle vacanze e chiudere così la questione.