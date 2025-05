Mercato Milan, Furlani pronto a resistere! Top club all’assalto, solo questa cifra potrebbe cambiare i piani

Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a resistere all’assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders: servirebbe un’offerta superiore ai 70 milioni di euro

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a resistere all’assalto in arrivo del Manchester City per Tijjani Reijnders. La società allenata da Pep Guardiola non ha avuto ancora contatti diretti né col Milan né col calciatore ma potrebbe muoversi a breve.

Dal canto suo il Milan, in virtù anche di un contratto appena rinnovato fino al 2030, vorrebbe assolutamente trattenere il calciatore (che vuole restare) ma di fronte ad un’offerta di molto superiore ai 70 milioni di euro potrebbe vacillare pericolosamente.