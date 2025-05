Calciomercato Milan, incrocio con il Bologna? Dialoghi in corso, possono decollare queste due trattative parallele

Calciomercato Milan, non solo la finale di Coppa Italia di domani: possibile intreccio tra Orsolini e Chukwueze in estate. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe intrecciarsi con il Bologna nel corso della prossima estate. I rossoneri infatti sono fortemente interessati a Riccardo Orsolini, esterno italiano cercato anche lo scorso gennaio.

Di contro i felsinei hanno effettuato i primi sondaggi concreti per Chukwueze, ex Villarreal in uscita dal Milan per il quale pesa però l’alto ingaggio da quasi 4 milioni di euro. Dopo la finale di Coppa Italia i dialoghi potrebbero entrare nel vivo.