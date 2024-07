Abraham Milan si scalda: primi CONTATTI con la Roma! L'attaccante intanto... Gli aggiornamenti

Abraham Milan si scalda: primi CONTATTI con la Roma! L’attaccante in uscita dalla Roma intanto… Gli aggiornamenti

Direttamente dalla Germania arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham, attaccante che il calciomercato Milan ha inserito nella lista dei suoi obiettivi per l’estate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, ci sono stati e sono tutt’ora in corso dei contatti tra il club rossonero e la Roma per negoziare un possibile trasferimento. L’attaccante inglese, intanto, si è detto pronto per una nuova sfida.